السويداء- سهى الحناوي

لم تزل مشكلة فوضى البسطات المنتشرة داخل مدينة السويداء قائمة رغم الوعود الكثيرة والتقارير الصحفية السابقة ومناشدات الأهالي لمعالجة هذه الظاهرة التي طالت كل شوارع وأحياء المدينة.

فمن الواضح أن الانتشار العشوائي لهذه البسطات لتاريخه لم يجد أي صدى إيجابي عند متلقي الشكاوى على هذه البسطات، مع العلم ووفق عدد من هذه الفعاليات أن هذه الفوضى التي تشهدها أسواق السويداء انعكست سلباً على أصحاب المحال التجارية ولاسيما أن مالكي هذه البسطات بات مستقرهم الأول أمام المحال وأصحاب البسطات كانوا وما زالوا خارج دائرة هذه الضرائب، إضافة لاكتساحهم حرمات الأرصفة والطرقات، لذلك أصبح ضرورياً البحث الجدي وليس النظري عن مكان بديل لأصحاب البسطات وأن يكون موحداً على مبدأ (لايموت الذئب ولايفنى الغنم ), فمنظر تلك العربات والأكشاك المنتشرة عشوائياً لم يعد مألوفاً على الإطلاق فالحل يجب أن يولد قريباً والا يبقى متعسراً حتى هذا التاريخ.

مع العلم أنه سبق لوزارة الإدارة المحلية والبيئة أن أصدرت بتاريخ 11/7/2011 تعميماً يحمل في مضمونه ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات إلا أنه والكلام لغرفة تجارة وصناعة السويداء ما جاء في هذا التعميم مازال بعيداً عن أرض الواقع فمن يزور مدينة السويداء سيرى أنها ما زالت تفتقد لسوق شعبي نظامي يلملم عشوائية البسطات والعربات المنتشرة في الشوارع الرئيسة للمدينة، الأمر الذي حول هذه الشوارع وبعض ساحات المدينة إلى مراكز لبيع كل المستلزمات بدءاً بالبندورة وانتهاء بالبطاريات، وإغراق هذه الشوارع بمستنقع التلوث البيئي من جراء رمي المخلفات وإبقائها ضمن الساحات والشوارع ما أدى إلى تشويه الوجه الجمالي لمدينة السويداء.

نائب محافظ السويداء- وائل جربوع أكّد لـ (تشرين) أن السوق أصبح جاهزاً من ناحية البنى التحتية والخدمات المطلوبة من شبكة مياه وهاتف وتركيب أجهزة إنارة، كما تم اتخاذ قرارات من قبل مجلس مدينة السويداء بإلزام جميع تجار الجملة ونصف الجملة بالعمل ضمن سوق الهال حصرا ومنعهم فتح بسطاتهم في مركز المدينة.

وأشار جربوع أن يوم غد الخميس سيتم الاجتماع بتجار الجملة ونصف الجملة من أجل إطلاق العمل بسوق الهال بتاريخ 20/10/2020 والقيام بالتحضيرات اللازمة من تنظيف لمحالهم الجديدة ونقل بضائعهم..الخ.

ولفت جربوع إلى أنه في حال عدم التزام التجار بهذا القرار سيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة عن كل يوم تأخير.

بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء- سامر أبو سعد قال: اعتباراً من يوم غد سننطلق بتوجيه الإنذارات لجميع تجار الجملة ونصف الجملة للبدء بنقل بسطاتهم لسوق الهال الجديد بالتنسيق مع المحافظ وغرفة تجارة السويداء.

بدورهم طالب التجار بإلزام كافة أصحاب المقاسم وتجار الجملة بالخضار والفواكه بالانتقال إلى السوق بعد افتتاحه ومنع دخول السيارات الشاحنة المحملة بالخضار إلى المدينة بعد افتتاح السوق.

ت. سفيان مفرج

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