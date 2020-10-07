لأول مرة في تاريخ المحافظة.. (سجل العاملين) يقدم خدماته في الحسكة

الحسكة - خليل اقطيني

قالت وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إن السجل العام للعاملين في الدولة بدأ هذا اليوم رسمياً بتقديم خدماته لسكان محافظة الحسكة من العاملين في الدولة .. وهذا إنجاز كبير يحصل لأول مرة في تاريخ هذه المحافظة المعطاء بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد وتزامناً مع احتفالات جماهير شعبنا بذكرى انتصارات تشرين.

وأضافت سفاف في حفل تدشين دائرة النافذة الواحدة لخدمات سجل العاملين في الدولة بالحسكة هذا اليوم إن الدائرة ستقدم للعاملين في الدولة من أبناء المحافظة كافة الخدمات التي يقدمها السجل العام للعاملين في الدولة في دمشق ما يخص معاملات التعيين والاستقالة وإنهاء الخدمة والصرف من الخدمة والإعادة للعمل وكل ما يتعلق بالوضع الوظيفي للعاملين في الدولة. الأمر الذي يسهل الأمور على هؤلاء العاملين ويوفر عليهم عناء السفر إلى دمشق وتكبد مصاريف عالية لمتابعة معاملاتهم الوظيفية.

وأوضحت أن هناك خدمات أخرى سيقدمها السجل العام للعاملين في الدولة في الحسكة قريباً كوثيقة غير عامل وغيرها . لتضاف هذه الإجراءات إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية والحكومة مؤخراً لتسهيل الأمور على المواطنين من ذلك تقدم أبناء محافظة الحسكة إلى المسابقات التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية ضمن محافظتهم ولا داعي لسفرهم إلى دمشق من أجل ذلك. كما تم تقديم العديد من التسهيلات لتعيين المسرحين من خدمة العلم منها إلغاء المقابلة الشفهية وإمكانية التقدم لعدة مسابقات دفعة واحدة إلى ما هنالك من الإجراءات.

من جهته قال محافظ الحسكة غسان حليم خليل: اليوم يتحقق مطلب مهم من مطالب أبناء محافظة الحسكة منذ سنوات. حيث أصبح السجل العام للعاملين في الدولة حقيقة في المحافظة يقدم خدماته للعاملين في المؤسسات الحكومية موفراً عليهم الكثير من الأعباء المالية والجسدية. وأوضح خليل أن خدمة المواطن حق له ومن واجب الحكومة تقديم كافة الخدمات له. وهناك إنجازات أخرى ستشهدها محافظة الحسكة خلال المرحلة القريبة القادمة بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد.

وقامت الوزيرة بتدشين مقر دائرة النافذة الواحدة لخدمات السجل العام للعاملين في الدولة في الحسكة واطلعت على سير العمل في الدائرة واستمعت من العاملين فيها إلى شرح عن الخدمات التي تم تقديمها للعاملين في الدولة من أبناء الحسكة حيث تم إنجاز نحو ١٠٠ معاملة منذ بدء العمل التجريبي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم. حيث تم تقديم كافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية للعمل في هذه الدائرة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة . إذ تم إنجاز الربط الشبكي مع العاصمة دمشق وتقديم ٧ حواسيب مع كافة متمماتها وفرز العاملين اللازمين للعمل في الدائرة من عدد من الجهات العامة وتدريبهم على العمل .

وهناك موظفون من المديرية المركزية في دمشق يشرفون على العمل في الدائرة.

وقبل التدشين التقت وزيرة التنمية الإدارية مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبعض مديري المؤسسات الحكومية واستمعت منهم إلى مطالب المحافظة في مختلف المجالات ووعدت برفعها إلى الحكومة لدراستها وتنفيذها.

كما زارت الوزيرة إحدى المدارس مسبقة الصنع التي تم إنجازها مؤخراً في مدينة الحسكة من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب . واطلعت على الاكتظاظ الشديد في هذه المدرسة وكافة المدارس الحكومية في المحافظة. واستمعت إلى شرح عن الواقع التربوي في الحسكة والمقترحات اللازمة لتطوير هذا القطاع والنهوض به من مختلف الجوانب.

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