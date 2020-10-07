نادين خوري وتوفيق اسكندر في فيلم “أنت جريح”

- ميسون شباني

وقّعت الفنانة نادين خوري والفنان توفيق اسكندر عقد انضمامهما إلى أسرة الفيلم السينمائي “أنت جريح” من إخراج ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش وإنتاج الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني.

وتقدم خوري في الفيلم شخصية “أم غسان” الأمّ التي تمتلك القوة من أمومتها، لاتعترف بالضعف، ولامكان للهزيمة في حياتها. تأخذ من خوفها على أبنائها شعلة تسندها لتربّي وتبني في يقينها مجتمعاً ولا تقبل أن تبني أفراداً فقط ،تعيش “أم غسان” في ظاهرها كأي أمّ، دون أن يلامس أحد إحساسها الذي تعيشه بمفردها، مثل الأرض تماماً. تتنازع مع اللحظات غير الثابتة، والمنعطفات الكثيرة، لكنّها ولأجل من يرتكز عليها وتسندهم، القوة والغلبة دائماً انطلاقاً من أنها إنْ تنكسر.. تكسرهم.. ولن تكسرهم.

أما الشخصية التي يؤديها الفنان توفيق اسكندر فهي شخصية “العقيد سامر” الضابط في الجيش، لاحلّ له إلا النجاح بعقيدته، والنجاة بعائلته الكبيرة الممتدة على مساحة الوطن، أما عائلته الصغيرة فتستمد وجودها من نجاحه، ولها في شعوره مكانها الذي يتحد فيه الشخصي مع العام متحوّلاً إلى حالة واحدة شخصيّة جداً، وخاصة جداً، في ارتباطها بعمله وأرضه ،ويتميز “العقيد سامر” بالعزيمة والإصرار، يحبّ الحياة بهمّة صانعيها، لاقسوة في قلبه، لكنه الواجب، وأمانة يحملها في عنقه.

ومن المتوقع أن يبدأ المخرج ناجي طعمي عمليات التصوير قريباً بعد الاعلان عن أسماء جميع الفنانين المشاركين في الفيلم .

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