أجراس للحب والجمال تقرع في تشرين

ديما الخطيب

كما كل عام يعود علينا تشرين الفخر والانتصار والحب والاعتدال بكل ما هو مبهج وهادئ وجميل، فتكثر فيه الاحتفالات وتتنوع الفعاليات ولاسيّما الثقافية.

بعيداً عن أبراج وزارة الثقافة قرع الحب والجمال أجراسَه في جو تشريني آسر في الطبيعة الغرّاء، تقاطعت فيه أجراس الموسيقا مع الكلمة والريشة والفلكلور، لتخرج بـ”هارموني” ثقافي لطيف ومنوع, أقامته جمعية “شموع السلام” برعاية من محافظة دمشق.

المهرجان الذي اختتم فعالياته عشيّة ذكرى نصر تشرين, متنقلاً بين عشق الأذن والعين، اختار خريف حديقة تشرين ليحتفي بالتشرينين عبر مجموعة من الفعاليات, شملت الرقص والعزف والغناء والرسم والأشغال اليدوية والشعر، قدمها مجموعة من الشباب منهم أعضاء في الجمعية ومنهم من دُعي عبرها للمشاركة بدوره العذب في هذه البحيرة الثقافية.

تناغم ثقافي

ثلاثة أيام قِصار من التنوع الثقافي اللطيف كنافورة خفّاقة في عز الصيف، قدم المشاركون فيها مواهبهم جماعةً وفُرادى، فتوالى عزف بعض المقطوعات الموسيقية الغربية والشرقية – ومنها للمؤلف طاهر مامللي- مجموعة من الموسيقيين نذكر منهم الفنان محمد باسل النفاخ عزفاً على “الغيتار”، وحيان نرش “عود”، ومالك هرموش “بزق” بمشاركة غنائية من رشا الشوفي ونسرين الحسين.

شعراء كثر شاركوا أيضاً بقصائدهم في الملتقى الذي لم يحظَ –للأسف- بالحضور الذي استحقه، ونذكر منهم الشاعر اللبناني علي عيسى، وعائشة حسنات، وعائشة قسوم، وأحمد سلمى، وماهر المحمد. كما شاركت الفرقة الشعبية الفلسطينية لليافعين «راجعين يا وطن» في الأيام الثلاثة وخلال حفل الختام، بعدد من الرقصات الفلكلورية الفلسطينية على نغمات عدد من الأغاني الوطنية التراثية الفلسطينية والسورية.

مسك الختام الفن..

ختام المهرجان كان بافتتاح معرض الفن التشكيلي الذي ضمّ أعمالاً لما يقارب العشرة فنانين سوريين وفلسطينيين, معظمهم من أعضاء الجمعية، وشارك كل منهم بلوحتين إحداهما أُنجزت أثناء المهرجان بشكل مباشر أمام الجمهور، أي خلال ثلاثة أيام فقط. وقد تنوعت الأعمال المشاركة بين الجيد والممتاز، كما كانت هناك مشاركة واحدة للأشغال اليدوية للفنانة المبتدئة ابتسام رنكوسي، التي تهتم بإلباس القطع التطبيقية خيوطاً ذهبية مشغولة ومجدولة بطريقة يدوية مميزة.

الفنانة رشا الشوفي تناولت من خلال لوحتها بأسلوبٍ تعبيري، فكرةَ الهروب نحو الأمل، والتمسك به كلما اشتد الظلام، وانتظار الضوء حتى لو كان شمعةً من سراب، مستخدمةً لذلك ألواناً ناريّة وقاتمة، ومضيئةً ظلمات القلب والحياة الواقعية القاسية بشعلة من نور ونار، وبأسلوبٍ جيدٍ لكنّه ليس بجديد.

وتفردت باسمة الحريري بتقديم الطبيعة صامتة بألوان تكاد تنطق جمالاً وهدوءاً ورقّة، معلّقةً حقيبة الأزهار القشيّة المتقنة على جدار من فراغ، بينما احتفت نجوى الشريف بالانتظار مغلقة عيني امرأتها على ما يمكن تخيله من تعابير وجهها وملامحها المعشّقة بالأمل والتأمل، مختارةً الألوان الربيعية الزاهية لتضيف شيئاً من روح الشباب والحب والجمال إلى وحشة الانتظار القاتلة.

الفنانة سلام الأحمد قدمت لوحتين استوحت إحداهما –المرسومة في المهرجان- من أجواء الخريف التشرينية بأسلوبها التعبيري الفريد في تقديم المرأة المرصّعة بحالات مختلفة من المشاعر الإنسانية المتناقضة، وبألوان ترابية وذهبية تكاد تنضحُ منها أوراقُ الروحِ المتساقطةِ ضعفاً في لحظة اكتئابٍ أو ملل.

بدورها ناريمان الحمامي قدمت لوحة خط مزجتها بوجه امرأة بأسوب بسيط وقديم، ولربما كان من الأفضل لو أنها اكتفت بعملٍ حروفيّ تعبيري، فقد ضعنا أمام اللوحة، هل هي تعبيرية أم واقعية بمقاييس جمال عالمية! فملامح المرأة تبدو مثالية لدرجة مبالغ فيها، العيون الكبيرة المسوّرة بأهدابٍ كثيفة، الأنف الصغير والشفاه الممتلئة، أم تُراها لوحة خطيّة تحكي كيف أن العيون مرآة القلب؟ أم إنها مزيج مبسّط من هذا وذاك؟!.

الفنان التشكيلي الفلسطيني علي جروان استقى لوحته التي توسطتها شجرة البرتقال الرمز، من البيئة الفلسطينية، إذ تعانقت بيوتها في شغف لا يخلو من الحنين الذي ضجت به اللوحة حتى صمت أذاننا، مراقصاً الألوان بخفةِ محترف، وتاركاً الليل يُسدل ستائره بهدوئه المستكين على مدينته الحزينة، في انتظار فجر التحرير.

وكان لرئيسة مجلس جمعية «شموع السلام» الفنانة لينا رزق مشاركتان أظهرت في إحداهما تقنية جيدة في تشريح الجسد لإمرأة عُريها لم يكن مغرياً بقدر ما بدا قاسياً، إذ التفت المرأة حول جسدها مشكلة اشارة الـ”يين – يانغ” وهي إشارة صينية عادةً ما تكون باللونين الأبيض والأسود، تُظهر نقطة الخير في الشر الكامل ونقطة الشر في كل الخير، لكنها “رزق” مزجت بدلاً عنهما لونين متناقضين هما البرتقالي (الحار) “المرأة” والأزرق البارد “الرجل”، فبدت امرأتُها وكأنها تحاول أن تُنكر أن تخفي جسدها، وتخبئه من برودة الرجل الذي لا يرى فيه إلا مجرد تفاحة!.

على يمين حفل الختام جلس طلاب مبتدئون يخطون رسوماً صغيرة لكن احترافية وشديدة الواقعية على دفاتر رسمهم، مستخدمين الفحم والرصاص وأحياناً الألوان المائية والخشبية، بإشرافٍ دقيق من “بتول ماوردي” رئيسة قسم الفنون البصرية في مشروع «بكرى النا» التابع لنادي المحافظة، والذي يتبنى المواهب الشابة بتأني قاطفي العسل، ويكاد يوصلها إلى أطراف الاحتراف، حتى إن الطلاب – حسب مشرفتهم الماوردية- يصلون في المراحل الأخيرة من التدريب إلى تلقي دروس في الرسم والنحت تًدرس لطلاب السنة الثانية في كلية الفنون الجميلة.

والشعر..

النصيب الأكبر في ختام الحفل كان لقصائد الشاعر علي عيسى، الذي ألقى أربع قصائد عن أصول الشعر وعن الشآم و المقاومة الفلسطينية ورجال السياسة المنافقين. ففي قصيدته الأولى بعنوان “أصالة الشعر” في نظم الخليل بن أحمد الفراهيدي قدم عيسى هويته الشعرية في ظل التشرذم والفوضى الثقافية والشعرية، ويقول مطلعها: “نظمَ الفراهيدي بحورَ قصِيدهِ.. نغماً يلوحُ برقةٍ من مَصقعِ.. أخذَ القوافي والرَويَّ وصَاغها.. حِكمَاً تُهابُ كفارسٍ وسُميدعِ.. ما الشعر إن لم تستقم أوزانُهُ.. وتراقِصُ الألحانُ فيهِ مسَامعي.. وتُمازِجُ الأفعالُ فيهِ أسِرّةً .. رقدت وما برحت تزور هواجعي”

وفي قصيدته “شآم النصر” يقول الاعلامي المقيم في سورية في مطلعها: “هاتي اليراعَ.. لكِ أَخُطُّ من الهوى.. شِعرَاً يَفوحُ عبيرَهُ رُغمَ النَوى.. فلقد رأيتُ النصرَ في عتباتِها.. مِن ظلّها في مجدها الظامي ارتوى.. يا شامُ نَصرُكِ في صدورِ صدورنا.. كشهابِ ليلٍ قد تَباهى إن هوى”

حظ المهرجان في التغطية الاعلامية لم يكن أفضل بكثير من حظهِ في عدد الزائرين، لكن ما أصابَه من التنوع الثقافي والفكري ارتقى ليضاهي الكثير من فعاليات بعض المراكز الثقافية، بل وكان الأغنى والأحق في الزيارة والتغطية.

تصوير: صالح علوان

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