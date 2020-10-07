مشاريع جديدة في خطة مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء

نور قاسم

كشفت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لـ«تشرين» عن عدد من المشاريع التي ستنجز في العام المقبل لزيادة وثوقية الشبكة ولاسيما في الأرياف ومنها: محطات تحويل جديدة ( ٢٣٠/ ٦٦/ ٢٠) ك. ف, وإنشاء محطة تحويل الرستن الخاصة بمحطة توليد اللاذقية، إنشاء محطة تحويل الدعتور في اللاذقية, وإنشاء محطة تحويل في السلمية بحماة.

وأشارت المؤسسة إلى إعادة تأهيل محطات تحويل (٢٣٠/ ٦٦/ ٢٠) في كل من محطات أوتايا في: ريف دمشق، ميدان٢، القابون ٣، الضاحية وغيرها.

بالإضافة إلى تأهيل محطات التحويل (٦٦/٢٠) بحيث تمت إعادة تأهيل عدد كبير من محطات التحويل الرئيسة على التوتر العالي, وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء المتضررة من جراء الاعتداءات الإرهابية من خلال الاعتمادات المتاحة ومن التجهيزات والمعدات المتوفرة، واستكمال إعادة تأهيل خطوط التوتر العالي والمتوسط والمنخفض التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية، توفير مواد وتجهيزات لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالاستفادة من التسهيلات المالية الائتمانية والقروض الميسرة من الدول الصديقة، استكمال إجراءات توفير العدادات الكهربائية من خلال إبرام العقود اللازمة ومشروع القراءة الآلية للعدادات مع مركز البحوث العلمية.

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