تزكية الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم مرسوماً يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه سيتم إرسال المرسوم اليوم إلى مجلس الأمة لمبايعة ولي العهد غداً.

والشيخ مشعل الأحمد من مواليد الكويت عام 1940 وتدرج في العديد من المناصب إذ عين عام 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في التاسع والعشرين من أيلول الماضي تنصيب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية في اليوم نفسه.

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