العراق..القبض على متزعم في تنظيم “داعش”

ألقت القوات العراقية القبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن وكالة الاستخبارات قولها في بيان اليوم: إنه من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات “داعش” الإرهابية تم نصب كمين محكم في ناحية الرشاد وإلقاء القبض على أحد متزعمي التنظيم الإرهابي والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وقضت القوات العراقية أمس على ستة من إرهابيي تنظيم “داعش” في الأنبار غرب البلاد.

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