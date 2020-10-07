مقتل مسلح وإصابة آخرين من ميليشيا “قسد” في هجوم على حاجز لها غرب الرقة

قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا “قسد” في هجوم شنه مجهولون غرب مدينة الرقة في الوقت الذي واصلت فيه الميليشيا ممارساتها ضد المدنيين واختطفت شابين من مخيم الهول في الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية من الرقة أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجز الفروسية الذي يقيمه مسلحون من ميليشيا “قسد”غرب مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وتتواصل الهجمات التي تستهدف ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً حيث قتل أمس أحد مسلحيها في مدينة الطبقة نحو 40 كم غرب مدينة الرقة وأصيب آخر بجروح خطيرة بإطلاق النار عليه في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

وفي إطار ممارساتها ضد الأهالي والتضييق عليهم ذكرت مصادر أهلية أن عناصر الميليشيا اختطفوا شابين من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

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