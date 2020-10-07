التصحيح.. والتحرير

عصام داري

في ذكرى حرب تشرين التحريرية نستعيد مشاهد مرت أمام أعيننا في تلك الأيام والجيش العربي السوري يزحف نحو الجولان المحتل، والطائرات الإسرائيلية تتساقط ويهبط طياروها بالمظلات.

في الوقت نفسه لكل واحد فينا ذكريات خاصة تقفز إلى السطح في كل عام مع مرور ذكرى تلك الحرب المجيدة، وباعتباري من الذين شهدوا صحيفة تشرين هذه التي أكتب فيها هذه الزاوية، فإن ذكرياتي قد تختلف عن الآخرين، بل تختلف حكماً.

في بدايات صحيفة تشرين، وفي جلسة في البناء الحالي للمؤسسة، وكان قيد التأسيس، سألنا وزير الإعلام الأستاذ أحمد اسكندر أحمد: ما الذي تعنيه تسمية الصحيفة بـ”تشرين”وهل المقصود هو تشرين التحرير أم تشرين التصحيح؟ أي السادس من تشرين الأول أم السادس عشر من تشرين الثاني؟.

جاءت الإجابة حسب التوقعات حينها، فقال: لولا تشرين التصحيح ما كان هناك تشرين التحرير، وبهذا المعنى فإن القائد المؤسس حافظ الأسد قام بالحركة التصحيحية لتكون تلك اللحظة الفارقة بداية التحضير لحرب تشرين.

حتى تلك اللحظة كان الكثيرون يجهلون سبب اختيار السادس من تشرين الأول لإعطاء شارة البدء للحرب، وأظن أن الكثيرين أيضاً يجهلون سر ذلك حتى اليوم.

في الثامن من تشرين الأول من العام 1980 تم التوقيع في موسكو على اتفاقية الصداقة السورية- السوفييتية ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري الرئيس حافظ الأسد وعن الجانب السوفييتي الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي ليونيد بريجينيف.

في حفل العشاء الذي جرى مساء ذلك اليوم رفع الرئيس بريجينيف كأسه عالياً وقال للحضور: “دعونا نشرب نخب الرئيس المحترم حافظ الأسد بمناسبة عيد ميلاده”.

وأشار الرئيس السوفييتي إلى أن عيد ميلاد الرئيس حافظ الأسد هو السادس من تشرين الأول، ليكشف للعالم من هو صاحب قرار حرب تشرين التحريرية، بعد أن كان الرئيس المصري أنور السادات يعلن في كل مناسبة أنه “هو الذي حدد ساعة الحرب ويومها بالتحديد”، في حين كان يريدها (حرب تحريك) بينما كان الرئيس حافظ الأسد يريدها حرب تحرير، وشتان ما بين “التحريك” الذي قاد مصر إلى “كامب ديفد” والتطبيع مع “إسرائيل”، وبين حرب التحرير التي لم تنته بعد،ولن تنتهي إلا بعودة الحقوق المغتصبة لأصحابها، والأرض المحتلة إلى الدولة الأم، مهما طال الزمن وتساقط من تساقط من الأعداء وتابعيهم على الطريق.

الذكريات الشخصية لتلك الحرب المجيدة لا يمكنها أن تغطي الذكريات الجماعية، خاصة للجيل الذي عاصر الحرب،أو الذي خاضها كمجند وصف ضابط وضابط وطيار، ولا يمكن أن ننسى فرح الناس الذين صعدوا إلى الأسطح والشرفات ليشاهدوا بأم العين الطائرات الإسرائيلية وهي تتساقط كالغربان، ويكونوا شهوداً على سقوط “أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر!”.

وإذا كنا نذكر الجوانب المضيئة من تلك الحرب، فعلينا أن نذكر أيضاً الجوانب المظلمة المتمثلة في انتهاك “إسرائيل” لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات الحروب التي تحرم الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات وسواها، وهو ما قامت به “إسرائيل” قبل وخلال وبعد حرب تشرين وقصفت أحياء مدنية في قلب مدينة دمشق، وكذلك فعلت في مصر وفيما بعد في لبنان، بل في كل تاريخها الأسود الإجرامي.

ختاماً.. الذين صنعوا نصر تشرين يصنعون اليوم انتصارات على كل من يحاول التطاول على القامة السورية، وهم قادرون غداً على صنع انتصارات أخرى.

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