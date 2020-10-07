ليكرز يهزم هيت في الدوري الأمريكي لكرة السلة

تمكن نادي لوس انجلوس ليكرز من حسم مباراته مع ميامي هيت ليتغلب عليه بنتيجة 102-96 في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ودخل هيت المباراة بعد انتصاره في المواجهة السابقة بقوة حيث نجح نجمه جيمي باتلر في التسجيل ليقلص تقدم ليكرز في الربع الأول.

ولكن ليكرز استطاع التقدم وتمكن انطوني ديفيز من تسجيل ثلاثية من مسافة بعيدة قبل نهاية المباراة بدقيقة ليزيد من تقدم فريقه إلى تسع نقاط ويؤكد انتصاره.

وبات ليكرز يتقدم الآن بنتيجة 3-1 بعد مباراته الرابعة في الطريق إلى لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة.

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