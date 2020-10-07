الهند: أكثر من 6 ملايين و700 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 986 وفاة جديدة و72049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المسجلة وصل إلى 76ر6 ملايين حالة وعدد الوفيات ارتفع إلى 104555.

وكان عدد الوفيات تجاوز المئة ألف يوم السبت الماضي لتصبح الهند ثالث بلد في العالم يجتاز هذا الحاجز بعد الولايات المتحدة والبرازيل فيما لا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.

بدورها سجلت المكسيك 471 وفاة و 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 794608 والوفيات إلى 82348.

ومن المحتمل أن يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الأرقام المسجلة بسبب الاختبارات المحدودة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 2828 إلى 306086 في المجمل وتسجيل 16 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9562.

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