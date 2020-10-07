البر الرئيسي الصيني: 7 إصابات جديدة بكورونا

سجل البر الرئيس الصيني 7 حالات وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 2940 وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي وفق شينخوا أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة تم اكتشاف ثلاث حالات في سيتشوان وحالتين في قوانغدونغ وواحدة في شانغهاي وواحدة في شانشي.

وأضافت اللجنة.. أنه من بين جميع الحالات الوافدة خرجت 2735 حالة من المستشفيات بعد تعافيها بينما لا تزال هناك 205 حالات تتلقى العلاج في المستشفى وحالة واحدة في وضع خطير.

ولم يتم تسجيل أي وفيات بين الحالات الوافدة.

طباعة