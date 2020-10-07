أجواء حارة نسبياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً صحواً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلا على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاربعاء الخميس الجمعة دمشق 33/19 33/19 32/18 القنيطرة 28/15 28/16 27/16 درعا 33/19 33/19 33/18 السويداء 32/18 32/18 32/17 حمص 34/21 34/21 33/20 حماة 36/20 36/21 35/21 الحسكة 34/19 35/19 34/19 اللاذقية 31/22 32/23 33/22 طرطوس 32/22 32/23 33/22 حلب 34/20 33/20 32/19 ادلب 33/20 32/20 31/19 دير الزور 35/21 35/20 34/20 الرقة 34/20 32/19 31/19

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