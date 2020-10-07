أوكامورا: مخططات النظام التركي التوسعية باتت تمثل تهديداً لأوروبا

أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا أن “عدوانية ووقاحة النظام التركي لم تعد تعرف حدودا” كما أن مخططاته التوسعية تمثل الآن تهديدا لأوروبا.

وانتقد أوكامورا في موقف له نشره اليوم على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الصمت الذي يبديه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تجاه الممارسات العدوانية للنظام التركي في منطقة الشرق الأوسط وفي القوفاز منبها إلى أن رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان يحاول توسيع نفوذه خارج حدود بلاده بدءا من قبرص والجزر اليونانية وليبيا وشمال سورية والآن يتجه نحو أرمينيا.

وكان أوكامورا دعا قبل عدة أيام الحكومة التشيكية إلى العمل داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على نظام أردوغان بسبب سياساته العدوانية في المنطقة ومساهمته في التصعيد القائم في إقليم ناغورني قره باغ.

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