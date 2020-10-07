بايدن يرفض إجراء مناظرة ثانية مع ترامب قبل تأكيد شفائه من كورونا

حذر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن من قوى الظلام التي تبث التفرقة بين الأميركيين مؤكداً أنه سيسعى جاهدا في حال فوزه بالرئاسة إلى “وضع حد للكراهية والخوف” اللذين يستنزفان الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله في خطاب انتخابي في مدينة غيتيسبرغ في بنسلفانيا إحدى الولايات الأساسية في الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.. “لا مكان للحقد في أميركا… قوى الظلام وقوى التفرقة وقوى الماضي تفرق فيما بيننا وتمنعنا من النهوض والتقدم”.

وتابع.. “لا يمكننا أن نسمح ولن نسمح لمتطرفين ولدعاة تفوق العرق الأبيض بأن ينقلبوا على أميركا” موضحاً أن الظلم هو نتاج العبودية التي مارستها الولايات المتحدة على مدار 400 عام عندما تم إحضار رجال ونساء وأطفال أفارقة إلى هنا لأول مرة مقيدين بسلاسل.

وتأتي هذه التصريحات رداً على السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخصوصاً مواقفه تجاه الاحتجاجات ضد العنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك أعلن بايدن أنه إذا لم يشف الرئيس ترامب تماما من مرض كوفيد19 بحلول موعد مناظرتهما التلفزيونية الثانية المقررة في الـ 15 من تشرين الأول الحالي فيجب عدم إجراء المناظرة.

وقال نائب الرئيس السابق للصحفيين “إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا فلا ينبغي أن نتناظر”.

ومساء أول أمس عاد ترامب إلى البيت الأبيض إثر قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض كوفيد19 الذي لم يشف منه تماما بعد حيث أكد الفريق الطبي للرئيس أن خروجه من المستشفى لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي مشيرا إلى أن الأطباء لا يمكنهم أن يؤكدوا أنهم مرتاحون تماما للوضع قبل أسبوع.

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