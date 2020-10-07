استشهاد امرأة يمنية وإصابة مواطن بقصف العدوان السعودي للحديدة
استشهدت امرأة يمنية وأصيب مواطن آخر فجر اليوم جراء قصف مدفعي شنه مرتزقة العدوان السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكر موقع المسيرة نت أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية حي الشهداء والدرة بمديرية الحالي ما أدى إلى استشهاد امرأة واصابة مواطن بجروح.
وكثفت قوى العدوان قصفها واستهدافها الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديريتي الحالي والحوك بمدينة الحديدة ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين وتضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات جراء القصف الصاروخي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية بالمدينة.
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