موسكو تسجل قفزة حادة في الوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً كبيراً لهذا المؤشر على أساس يومي.

وذكرت روسيا اليوم أن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أفاد بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41 حالة جديدة مشيراً إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5442 شخصاً بعد أن كانت 5401 في الإحصائية السابقة وتعتبر هذه الحصيلة هي الأكبر منذ الـ18 من حزيران وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر لمؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في موسكو وهي أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 311559 إصابة مؤكدة بينها 255100 حالة شفاء.

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