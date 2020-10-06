ميشيل أوباما توجه انتقادات لاذعة لترامب وتصفه بأنه عنصري

وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عنصري، لافتة إلى أن من شأن استراتيجية تأجيج الخوف وبث التفرقة والترويج لنظريات مؤامرة بشعة التي يعتمدها أن تدمر الولايات المتحدة في حال انتخب رئيساً لولاية ثانية.

وفي تسجيل فيديو مدته 42 دقيقة لدعم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن قبل نحو أربعة أسابيع من موعد استحقاق الثالث من تشرين الثاني ونقلته رويترز قالت أوباما إن ترامب وحلفاءه الجمهوريين يؤججون الخوف من الأمريكيين المتحدرين من أصول إفريقية، معتبرة أن ترامب مخطئ أخلاقياً بالممارسات التي يقوم بها لترهيب الناخبين وبالكذب بشأن تدمير الأقليات في الضواحي الأمريكية.

وأضافت أوباما “إن ما يفعله الرئيس هو مرة جديدة خطأ دامغ.. إنه مخطئ من الناحية الأخلاقية ونعم إنه عنصري”، مؤكدة أن الأمر الوحيد الذي يتقنه حقاً هذا الرئيس هو استخدام الخوف والإرباك ونشر الأكاذيب للفوز.

ويرفع الرئيس الأمريكي منذ فترة شعار القانون والنظام وهو انتقد مراراً المحتجين على التمييز العنصري، واصفاً إياهم بأنهم متطرفون عنيفون.

كما انتقدت أوباما فشل ترامب في التصدي لفيروس كورونا وتحقيره جنوداً أمريكيين ووصفه إياهم بأنهم فاشلون وتفرغه لزيادة ثروته وثروات أعوانه.

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