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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 19 صفر 1442 الموافق لـ 06 تشرين الأول 2020
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الأخبار
ميشيل أوباما توجه انتقادات لاذعة لترامب وتصفه بأنه عنصري
مسؤول في الحزب الشيوعي الإسباني: متضامنون مع سورية في مقاومتها الإرهاب المدعوم من أمريكا
بايدن يدعو للضغط على رئيس النظام التركي لخفض منسوب التوتر مع اليونان
شنار: نظام أردوغان نقل مرتزقة من سورية للمشاركة بالقتال في قره باغ
في ذكراها السابعة والأربعين… بواسلنا بريف اللاذقية: حرب تشرين التحريرية أطلقت عصر المقاومة والانتصارات على العدو الصهيوني
مستوطنون إسرائيليون يستولون على أراض للفلسطينيين شرق نابلس
برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
روسيا وإيران تعربان عن قلقهما من تصعيد النزاع في قره باغ وتدخل الإرهابيين فيه
كليتشدار أوغلو: أرقام أردوغان حول كورونا كذب وتلفيق
المفوضية الأوروبية: انضمام تركيا لدول الاتحاد أبعد من أي وقت مضى