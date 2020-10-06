بايدن يدعو للضغط على رئيس النظام التركي لخفض منسوب التوتر مع اليونان

دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جو بايدن إلى تشديد الضغوط الأمريكية على تركيا لدفعها إلى خفض منسوب التوتر مع اليونان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله إن على إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تضغط على تركيا للامتناع عن ممارسة مزيد من الأعمال الاستفزازية في المنطقة ضد اليونان بما في ذلك التهديد باستخدام القوة وتهيئة الأجواء لإنجاح الجهود الدبلوماسية.

كما طالب بايدن بالعمل على خفض التوتر بين البلدين عبر المحادثات.

وكان بايدن وصف رئيس النظام التركي رجب أردوغان في مقابلة مع صحفية نيويورك تايمز بأنه مستبدK داعياً الأتراك إلى إلحاق الهزيمة به.

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