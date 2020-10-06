الصحة: 46 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4457 شفيت منها 1183 وتوفيت 209 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ٦ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في حلب

١٣ في حمص

١٢ في ريف دمشق

٥ في دمشق

١ في السويداء

حالات الوفاة:

١ في حلب

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٥ في دمشق

٢ في حمص

٢ في حلب

٢ في درعا

٢ في اللاذقية

٢ في طرطوس

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