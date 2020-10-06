إخماد حريق نشب في شُعب صفيّة مسبقة الصنع بمدرسة في الحسكة

أخمد عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء في الحسكة حريقاً نشب في عدد من الشعب الصفية مسبقة الصنع في مدرسة أبي تمام بمدينة الحسكة.

وبين قائد فوج إطفاء الحسكة العقيد جهاد حميدو بتصريح لمراسل سانا أن حريقاً نشب في أحد الشعب الصفية مسبقة الصنع ضمن ساحة مدرسة أبي تمام وتمكن عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني من تطويق الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الشعب.

من جانبها أشارت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان إلى أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة والتحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق مؤكدة تضرر جدران الشعب الصفية الملاصقة للشعبة التي نشب بها الحريق.

وتوجد ضمن ساحة المدرسة ثماني شعب صفية مسبقة الصنع تم تركيبها لاستيعاب الطلاب بعد استيلاء ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على المدارس.

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