شنار: نظام أردوغان نقل مرتزقة من سورية للمشاركة بالقتال في قره باغ

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار أن النظام التركي قام بنقل المئات من المرتزقة الإرهابيين من سورية إلى أذربيجان لتصعيد النزاع القائم في إقليم قره باغ.

وأشار شنار في حديث لقناة (تي في 5) إلى أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان نقل الإرهابيين إلى أذربيجان ليقاتلوا من أجل المشاريع والمخططات الأردوغانية فقط وهو ما يشكل كارثة بالنسبة لتركيا أيضاً، معرباً عن قلقه من المعلومات التي تتحدث بكثافة عن نقل الإرهابيين من سورية إلى أذربيجان بعد أن تم نقلهم إلى ليبيا أيضاً.

ودعا شنار النظام التركي للتخلي عن سياساته الحالية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحاً أن هذه التدخلات منذ عام 2011 كانت السبب الرئيس في الوضع الذي هو عليه الآن في سورية وليبيا والعراق وأن “إسرائيل” هي المستفيد الوحيد منها.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن لدى روسيا معلومات استخباراتية حول نقل النظام التركي لإرهابيين من سورية إلى منطقة النزاع في إقليم ناغورني قره باغ وأنها تدرس بعناية جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن النظام التركي بدأ بنقل عدد من مرتزقته من شمال سورية للمشاركة في القتال الدائر بإقليم ناغورني قره باغ حيث نشرت (بي بي سي) لقاءات مع إرهابيين من سورية تم نقلهم من قبل النظام التركي إلى جبهة القتال هناك.

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