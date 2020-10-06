مستوطنون إسرائيليون يستولون على أراض للفلسطينيين شرق نابلس
اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين شرق نابلس في الضفة الغربية واستولوا على مساحات منها.
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا قرية بيت دجن شرق نابلس واستولوا على مساحات من أراضيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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