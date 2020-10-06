الأردن يفرض حظر تجول شامل كل جمعة وسبت بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

قررت السلطات الأردنية اليوم إعادة نشر الجيش في مدن البلاد وفرض حظر شامل للتجول اعتباراً من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل أسبوعي بعد ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال مدير خلية الأزمة في المركز الوطني الأردني لإدارة الأزمات العميد مازن الفراية في إيجاز صحفي نقلته وكالة فرانس برس إنه “تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات الأردن اعتباراً من الساعة الـ 21 من مساء الخميس ولمدة 48 ساعة وتكرار تطبيقه أسبوعياً”.

وأضاف الفراية أنه “اعتباراً من صباح غد الأربعاء ولضمان قرار حظر التجول سيتم نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات”.

وسجلت في الأردن اليوم 12 وفاة رفعت عدد حالات الوفاة الناجمة عن كورونا المستجد إلى 122 حالة كما سجلت 1537 إصابة جديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات إلى 19001 حالة.

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