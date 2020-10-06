روسيا وإيران تعربان عن قلقهما من تصعيد النزاع في قره باغ وتدخل الإرهابيين فيه

أعربت روسيا وإيران عن قلقهما إزاء التصعيد غير المسبوق للنزاع في منطقة ناغورني قره باغ بين ارمينيا واذربيجان محذرين من خطورة تدخل الإرهابيين فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر خلاله الجانبان عن القلق الشديد إزاء التصعيد للنزاع في قره باغ كما جرى التاكيد على خطورة تدخل الإرهابيين المتطرفين من المجموعات المسلحة غير الشرعية من سورية وليبيا في هذا النزاع.

وأكد الجانبان ضرورة التحرك العاجل لتسوية النزاع دبلوماسيا والوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة.

من جانبه أشار لافروف إلى الجهود الروسية المكثفة المبذولة سواء عبر الطرق الوطنية أو في إطار الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية من أجل إحلال السلام العاجل في منطقة جنوب القوقاز.

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