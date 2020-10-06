كليتشدار أوغلو: أرقام أردوغان حول كورونا كذب وتلفيق

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أخفى كل الحقائق عن الشعب التركي في موضوع فيروس كورونا وأن أرقام هذا النظام حول الفيروس هي مجرد كذب وتلفيق.

وحمل كليتشدار أوغلو في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أردوغان مسؤولية ما يعاني منه الشعب التركي فيما يتعلق بوباء كورونا بانعكاساته على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والنفسي وقال “لقد كذب أردوغان على الشعب حتى في موضوع المساعدات التي قال إن الدولة تقدمها للمتضررين من حالات الإقفال وهو ما أدى لإفلاس مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمواطنين”.

وأضاف كليتشدار أوغلو أن “السرقات والفساد تحولت إلى سمة لنظام أردوغان” مندداً بانتهاج رئيس النظام التركي سياسات استبدادية معادية لأبسط معايير الديمقراطية وقمعه كل معارضي سياساته

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