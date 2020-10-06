بريطانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في معدل الوفيات والإصابات بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم 14542 إصابة و76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً حاداً في كلا المؤشرين.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البريطانية قولها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 530113 حالة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 42445 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر.

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