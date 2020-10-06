برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية وناب عن السيد الرئيس في رعاية هذا الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكان في استقباله على المدخل الرئيسي للكلية الحربية اللواء مدير الكلية وعدد من كبار ضباط القيادة العامة.

ثم استعرض العماد أيوب حرس الشرف وتابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطلاب المتخرجين والدورات المشاركة في العرض العسكري.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ثم استأذن قائد العرض ببدء العرض العسكري وبعد مرور المجموعات المشاركة في العرض من أمام المنصة الرئيسة ألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن العلم لا يتوقف عند حد معين لذا يجب مواكبة كل جديد في مجالات العلوم المتنوعة لافتاً إلى أن المتخرجين أثبتوا قدرتهم على الفهم والاستيعاب وتحمل الصعاب الأمر الذي تجلى في النتائج المشرفة التي حصلوا عليها.

وألقى العماد أيوب ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتمنياته القلبية لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام المقدسة التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم الأشاوس وهم يقتحمون ساحات الوغى ويفتدون الوطن بالمهج والأرواح.

وأكد العماد أيوب أننا في سورية شعباً وجيشاً وقيادة احترفنا النصر وطوعنا المجد واتخذنا العلياء مسكنا فلا نهون مهما ازدادت الصعاب ولا نتراجع مهما اشتدت المحن ولا نساوم على حقنا المشروع بل ننتزعه انتزاعاً من غاصبيه.

وتوجه العماد أيوب في ختام كلمته بالشكر إلى قيادة الكلية الحربية وجميع المدربين والعاملين فيها على الجهود التي بذلوها في تأهيل الطلاب وإعدادهم ليكونوا خير خلف لخير سلف.

بعد ذلك جرت مراسيم تسليم العلم واستلامه.

ثم أدى المتخرجون القسم العسكري وتلي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية دورتهم باسم الشهيد البطل محمد محمد خليل حوا تقديراً للشهادة وتخليداً للشهداء الأبرار.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين الأوائل وعلى الخريج الأول من الطلاب العرب ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للعماد أيوب ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واستأذن قائد العرض العسكري بإنهاء مراسم الاحتفال واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وتم توديع العماد أيوب بمثل ما استقبل به من حفاوة وفق المراسم العسكرية.

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