المفوضية الأوروبية: انضمام تركيا لدول الاتحاد أبعد من أي وقت مضى

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم أن النظام التركي يقوض اقتصاد بلاده ويدمر المحاكم المستقلة كما يحد من الديمقراطية وأن انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي حلم قد يتبخر وهو أبعد من أي وقت مضى.

ونقلت رويترز عن المفوضية قولها في تقريرها السنوي اليوم إن “مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والقضاء لم يعالجها النظام التركي بشكل موثوق”.

وأشارت إلى استمرار تدهور الأوضاع في حرية التعبير والسجون وأوضاع البنك المركزي في تركيا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأسبوع الماضي على النظر في فرض عقوبات اقتصادية فيما إذا واصل النظام التركي التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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