القوات العراقية تدمر أوكاراً لإرهابيي (داعش) في الأنبار
دمرت القوات العراقية أوكاراً لتنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية أمنية بدأتها اليوم في عدة مناطق من محافظة الأنبار غرب البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن القوات العراقية شرعت بتفتيش مناطق شمال وادي حوران والهيتاويين وجنوب بحيرة الثرثار بهدف إلقاء القبض على المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضافت الخلية في بيانها أن “القوات الأمنية تمكنت من العثور على ستة أوكار وتم تدميرها كما تم تدمير أنفاق وعتاد وسيارات للإرهابيين خلال مساندة من طيران الجيش”.
وكانت القوات العراقية أطلقت آواخر الشهر الماضي عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في وادي الثرثار شمال غرب محافظة تكريت وشمال محافظة الأنبار.
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