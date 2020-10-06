حمدان: سورية انتصرت على أخطر حرب وجودية تقودها أمريكا والصهاينة

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) العميد مصطفى حمدان أن سورية تستعيد أمجاد ذكرى حرب تشرين التحريرية بانتصارها على أخطر حرب وجودية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة وتنفذها التنظيمات الإرهابية.

وقال حمدان في بيان اليوم إن “تاريخ 6 تشرين الأول هو يوم نادر لم يسجل التاريخ مثله ومشاعر النصر في تشرين لا يصل إلى مستواها أي شعور جاء بعدها” مؤكداً أن سورية بقيادتها وشعبها وجيشها ستحقق النصر النهائي على التنظيمات الإرهابية مثلما انتصرت في حرب تشرين.

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