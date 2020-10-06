استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بولاية أريزونا الأمريكية

أظهر استطلاع جديد للرأي تقدم مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية أريزونا التي تعرف بأنها أحد معاقل الجمهوريين.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالاشتراك مع جامعة سيينا في نيويورك فإن 49 بالمئة من الناخبين يؤيدون بايدن مقابل 41 بالمئة يؤيدون ترامب فيما أشار 65 بالمئة من الناخبين من أصل إسباني في الولاية إلى أنهم سيصوتون لبايدن مقابل 27 بالمئة لترامب.

وأظهر الاستطلاع أن بايدن وسع دعمه بين الناخبين من أصل إسباني في كل من أريزونا وميامي أكبر مقاطعة في فلوريدا حيث يعتبر التصويت من قبلهم أمراً ضرورياً للفوز بالانتخابات.

وكان 51 بالمئة من المشاركين في استطلاع لرويترز ابسوس على مستوى الولايات المتحدة ونشرت نتائجه أمس قالوا إنهم يؤيدون بايدن مقابل نسبة 41 بالمئة يؤيدون ترامب.

طباعة