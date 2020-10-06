خبير عسكري مصري: حرب تشرين التحريرية جسدت معاني الوحدة والنصر

أكد الخبير العسكري المصري اللواء طلعت مسلم أن حرب تشرين التحريرية جسدت معاني الوحدة والنصر مشيراً إلى أن ذكراها كل عام تتعطر بدماء الشهداء الزكية في كل من سورية ومصر.

وقال مسلم في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة “في هذه الذكرى الخالدة اتوجه بالتحية إلى إخواني ورفاق السلاح في الجيش العربي السوري البطل حامي التراب الوطني وحدود أمتنا العربية”.

وقال قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي خلال حرب تشرين التحريرية “نستلهم اليوم روح هذه الذكرى وهذا التعاون العسكري الذي مر عليه 47 عاماً وهو حرب تشرين التحريرية وندعو إلى إعادة العلاقات المصرية السورية التي تمتد عبر جذور التاريخ فما بين مصر وسورية حضارات ودماء سالت سوياً من أجل الدفاع عن الوطن”.

وأكد اللواء مسلم أن النصر سيكون حليف سورية على كل أعدائها بوحدة وتلاحم الشعب والجيش والقيادة السورية.

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