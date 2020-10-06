استشهاد 17 مدنياً وإصابة العشرات بانفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب

استشهد 17 مدنياً وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن سيارة نقل بضائع كبيرة (كميون) انفجرت بعد ظهر اليوم وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد 17 مدنياً وإصابة 47 آخرين على الأقل ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الإصابات جراء الانفجار الذي وقع في ساعة الذروة خطيرة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء لافتة إلى أن مشافي مدينة الباب تزدحم بالجرحى وسط دعوات للتبرع بالدم.

وتنتشر في المناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

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