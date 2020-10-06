وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال وتنديداً بجرائمه

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتنديداً بجرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ووفقا لوكالة وفا شدد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

ورفع المشاركون لافتات منددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي كان أحدثها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على شاب بالقرب من حاجز عناب شرق طولكرم مساء أمس ما أدى الى استشهاده.

وطالب المشاركون الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

طباعة