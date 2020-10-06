روحاني: الشعب الإيراني صامد بوجه الحرب الاقتصادية الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني صامد في وجه الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليه.

وقال روحاني خلال اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة الإيرانية اليوم إن “الشعب الإيراني وبعد عقود طويلة من العداء الأمريكي لم ينتظر من أمريكا غير ما يجري حاليا” مشيرا إلى أن هذا الشعب “يريد من الدول التي وقفت إلى جانب الحظر الأمريكي خلافا لإرادتها ألا تشارك في الممارسات غير الإنسانية ضده”.

وكان روحاني أكد في تصريح له أمس أن الشعب الإيراني لن يستسلم بوجه الحرب الاقتصادية بل سيرغم العدو على الاستسلام.

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