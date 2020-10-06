ترامب بين حدّي «كورونا»..هزيمة أم فوز؟

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

أشارت مجلة “الإيكونومست” البريطانية في مقال تحليلي إلى أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا شغلت العالم كله، فما إن أعلن نبأ الإصابة حتى اهتزت الأسواق العالمية واضطربت أسعار النفط، هذا على الصعيد العالمي، أما في الداخل الأمريكي فقد شغل نبأ الإصابة الأمريكيين جميعاً، سيما وأن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد أقل من شهر مع تصاعد واتساع الحملات الانتخابية للمرشحين.

ترى ما هي مواقف الداخل الأمريكي بالنسبة للانتخابات الرئاسية بعد إصابة ترامب بكورونا؟

وجاء في المقال: الجمهوريون سيصوتون لترامب حتماً، وكذلك سيصوت الديمقراطيون لبايدن، وتبقى الأصوات المتأرجحة الحاسمة وهي كثيرة، هذه الأصوات التي تنتظر ردود فعل المرشحين، لاسيما على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وما سيطرحونه من مشروعات أثناء الحملات الانتخابية التي تجري حالياً.

إن ترامب سواء أصيب بكورونا أم لم يُصَب، أو أنه أراد استغلال هذه الجائحة لكسب مزيد من الأصوات، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك.

إن إعلان إصابة ترامب بالفيروس تثير المخاطر على الانتخابات الأمريكية إذ إنها تضيف المزيد من التوتر إلى انتخابات توصف بأنها الأكثر توتراً منذ عقود، خاصة بعد أن ساد فيها التشكيك بخصوص المرض ووسائل الوقاية من انتشاره مثل ارتداء أغطية الوجه، وبعض هذا التشكيك دعمه ترامب عندما قلل من شأن خطورة كورونا واستخف به، لكن إصابته ستعطي فكرة عن حقيقة المرض وستغير طريقة إدارة ما بقي من الحملة الانتخابية، فلن يكون بمقدوره تجنب الحديث عن طريقة تعامله مع فيروس كورونا الذي سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الوفاة جراء الإصابة به في العالم.

وأضافت الإيكونومست، لقد أصبحت استجابة إدارة ترامب لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 200.000 شخص في الولايات المتحدة قضية أساسية في الانتخابات الرئاسية، فقد وجهت انتقادات واسعة لترامب لتقليله من خطر الفيروس في المراحل الأولى ومن أهمية تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بهذا الوباء.

وبعد أن ثبتت إصابة ترامب نفسه بالمرض، فإن ذلك سيكون من القضايا التي من المرجح أن يسلط الضوء عليها بشكل أكبر خلال المراحل النهائية من حملته الانتخابية.

يذكر أن ترامب الذي قلل كثيراً من خطورة هذا الوباء إذ قال في تجمع انتخابي في حزيران الماضي: «قلت لجماعتي: أبطئوا من عملية إجراء الفحوصات من فضلكم».

لكنه بعد ذلك قال إن تعليقه “كان فيه نوع من السخرية” غير أن وصف عملية إجراء الفحوص بأنها سلاح ذو حدين وقال إن زيادة الفحوص “يمكنها أن تعطي انطباعاً مبالغاً به عن ارتفاع في حالات الإصابة”، مع العلم أن مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها – وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الصحة العامة في الولايات المتحدة- كانت على خلافات مع ترامب خلال انتشار الوباء حول الإرشادات المتعلقة بالإغلاق والإجراءات الأخرى.

في الوقت ذاته كان المشرعون الأميركيون يتفاوضون حول مساعدات كبيرة للتخفيف من إجراءات فيروس كورونا، وكانت هناك تقارير في وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن أن إدارة ترامب تمارس الضغط من أجل خفض التمويل المقدم لمراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها، لكن البيت الأبيض نفى منع التمويل قائلاً: “الزعم الصادر عن فريق بايدن خاطئ”.

وفي ميزانيتها الأخيرة، شهدت مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها زيادة في مخصصاتها بواقع 63 مليون دولار، وألقى ترامب اللوم في منشأ المرض على المناطق التي يتحكم بها الديمقراطيون قائلاً: “إن الولايات المتحدة التي يديرها الديمقراطيون – المعروفة بالولايات الزرقاء – مسؤولة عن حصيلة الوفيات المرتفعة بفيروس كورونا في أميركا”.

وردت اللجنة الوطنية الديمقراطية في تغريدة لها على «تويتر» قائلة: إن مرض كوفيد19 ليس مسألة تتعلق بولاية حمراء أو زرقاء.

وبعد ساعات على تأكيد خبر إصابة دونالد ترامب وعقيلته بفيروس كورونا، نزل خبر الإصابة بالفيروس القاتل كالصاعقة على الأميركيين، خصوصاً وأن البلاد تعيش مخاض حملة انتخابية مثيرة للجدل وتستعد ليوم اقتراع حاسم في الثاني من الشهر المقبل.

ومنذ الإعلان عن إصابة ترامب تسود الأوساط السياسية الأميركية حالة من الغموض والارتباك وحتى الخوف بين أنصاره وخصومه على حد سواء، فلا أحد يعلم إذا كانت حالته الصحية ستظل مستقرة إلى حين إجراء فحص آخر بعد أسبوعين يثبت خلوه من المرض أم أن حالته ستنحو نحو الأسوأ، فالرجل يقع – بحكم سنه البالغة أربعة وسبعين عاماً – ضمن الفئة الأكثر عرضة لخطر الموت جراء الإصابة بالوباء.

وفي الواقع.. إن إصابة الرئيس ترامب تلقي بظلال من الشك على الحملة الانتخابية، فحتى لو نجا ترامب من مضاعفات الإصابة وقدر له أن يتعافى في وقت قياسي فإنه قد لا يتمكن من استئناف الحملة الانتخابية خلال فترة نقاهة لا تعرف مدتها.

كل ذلك يثير تساؤلات عما إذا كان ترامب أخطأ في تقدير خطورة الفيروس وقلل من مخاطره.

لقد أصبح كورونا مقرراً لمصير الرئيس ترامب، فإذا ما تعاطف معه جمهور كبير من المترددين في اختيار أحد المرشحين فإن ترامب سينجح حتماً والعكس صحيح فهو سيلقى هزيمة على يد منافسه بايدن لأنه أراد أن يلعب على وتر كورونا، حيث منعه هذا الوباء من اللعب على أوتار كورونا سيما وأنه استخف به حتى وقع في شراكه.

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