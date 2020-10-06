ترامب وبايدن يتشاجران بينما أمريكا تحترق!

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أشار مقال نشره موقع “رون بول إنستيتيوت” الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أمضيا معظم المناظرة الرئاسية الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي في تبادل الإهانات ومقاطعة بعضهما بعضاً، والنتيجة كانت مناظرة تخلو تقريباً من مناقشة جادة للقضايا أو السياسات الحاسمة.

ولفت المقال إلى أن ترامب، لسوء الحظ، تعهد مرة أخرى بأن لقاحاً لفيروس كورونا “سيكون متاحاً قريباً”، ما يثير شبح تكرار كارثة أنفلونزا الخنازير، عندما تسبب الاندفاع إلى إنتاج لقاح لأغراض سياسية بوقوع وفيات أكثر من تلك التي تسببت بها الأنفلونزا نفسها، كما أثار ترامب أيضاً مخاوف بشأن التطعيمات الإلزامية لـ”كوفيد19” من خلال الإشارة إلى أن الجيش سيكون مسؤولاً عن توزيع اللقاح.

وبيّن المقال أن بايدن بدوره نفى بشدة أنه اشتراكي، بينما دافع عن زيادة الإنفاق والضرائب واللوائح وتوسيع نطاق برنامج الرعاية الصحية “أوباما كير” وتشريع “الصفقة الخضراء الجديدة” المعدل، ورغم أن بايدن لا يعتبر نفسه اشتراكياً، لكن إذا تم تنفيذ خططه الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى دفع أمريكا على نحو أعمق إلى طريق الاشتراكية.

وكشف المقال أن أحد الموضوعات الهامة التي لم يتطرق إليها كلا المرشحين, هو السيطرة على السلاح، وقد يكون السبب في ذلك هو تأييد كلا المرشحين لخرق التعديل الثاني (هو تعديل في الدستور الأمريكي يعطي حق للمواطنين بحمل واحتفاظ بالسلاح)، حيث كان بايدن رئيساً للجنة القضائية في مجلس الشيوخ عندما أقرت إجراءات مراقبة الأسلحة مثل حظر الأسلحة الهجومية وقانون مكافحة انتشار الأسلحة المعروف باسم “قانون برادي”، ومن جانبه أيد ترامب بحماس قوانين “العلم الأحمر”.

وذكر المقال أن الدين الفيدرالي سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ويصل إلى 195٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050! وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، والجدير بالذكر أن هذا التقرير صدر قبل الكشف هذا الأسبوع عن وصول الدين الفيدرالي إلى مستويات قياسية بلغت 27 تريليون دولار!

وأكد المقال أن ضخامة الدين هي أكبر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة، ولكن لم يتم ذكره خلال المناظرة، وهذا، وفقاً للمقال، ليس مفاجئاً لأن قلة من النخبة السياسية أو الإعلامية الأمريكية تفهم أزمة الديون بشكل جيد بما يكفي لمنحها الاهتمام الذي تستحقه.

ورأى المقال أن السياسة النقدية هي أحد المجالات الحاسمة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى نقاش مثير للاهتمام، وخاصة أن بايدن كان وصف “تغريدات” ترامب التي تهاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنها اعتداء على استقلال الاحتياطي الفيدرالي، كما لو أن هذا البنك لم يتعرض للضغوط السياسية في أي وقت مضى! وفي الواقع فقد تحول ترامب من دعم التدقيق الفيدرالي وانتقاد أسعار الفائدة المنخفضة ودعم معيار الذهب، إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة تصفير أسعار الفائدة اللامعقولة.

وأكد المقال أن المناظرة هي أحدث دليل على أن الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لن يستعيدا بمفردهما الحريات المفقودة هناك، مشدداً على ضرورة تجنب الأمريكيين التركيز على الأحزاب السياسية أو الشخصيات، بل على بناء حركة حرية تضع مبادئ الحرية فوق الحزبية.

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