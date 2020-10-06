نفحات تشرينية

تشرين:

إن اغرورقت عيناك بالدموع وأنت تتحدث عن انتصارات حرب تشرين التحريرية فالأمر طبيعي بل أكثر من ذلك، ولا يأخذنّك الظن أن في ذلك الشعور العارم ما يدهش.. بل ربما عليك أن تسائل نفسك إن لم يغمرك هذا الشعور العامر بأروع معاني العزة والفخار وأنت تقرأ أو تعيد قراءة قبسات من يوميات انتصارات حرب تشرين التحريرية، تلك الانتصارات التي لابد أنها تحفر عميقاً في ذاكرة الملايين من أحرار العرب، بل أحرار العالم بجهاته الأربع.. لأن نتائجها الإيجابية عربياً كان لها انعكاسات بالغة الأهمية وطنياً وقومياً وإقليمياً ودولياً, بما في ذلك انعكاساتها الكارثية على العدو الصهيوني على المستويات كافة، ولعل من الأدلة الدامغة على ذلك اضطرار الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون إلى زيارة سورية والمنطقة العربية برفقة وزير الخارجية هنري كيسنجر بتاريخ 15/6/1974، بصرف النظر عن أهدافه من الزيارة..

قد يكون، من المجحف بحق حرب تشرين التحريرية ومآثرها العظيمة الحديث عنها ببضع مئات من الكلمات، فهي من العظمة بحيث أن مجلدات قد تعجز عن الإحاطة بعظمتها هذه.. ولكن إن هو إلا حديث وجداني ونحن نتعطر بأريج انتصارات تشرينية صنعتها بطولات ملحمية سطرها من تليق بهم تسمية أبطال، بل ربما كان على قواميس اللغة نحت كلمة أكثر بلاغة من ذلك، فليتوقف الزمن ولو قليلاً عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السادس من تشرين الأول عام 1973 لحظة بدء الهجوم السوري على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان لمحو عار هزيمة 5 حزيران 1967 وتحطيم أسطورة “الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر”، فقد فعلناها وقهرناه وحطمنا تلك “الأسطورة”.. لذلك وغيره الكثير الكثير، فإن هذا اليوم ليس كغيره من الأيام.. لم يعد مجرد يوم في ” الروزنامة” بل هو يوم مفصلي في التاريخ بكل ما للكلمة من معنى..

فقد انتهت عمليات اليوم الأول بنجاح عظيم، تمكنت فيه معظم القوات السورية من عبور الخندق المضاد للدبابات واستولت على معظم الموضع الأول المعادي، وجرفت القوات السورية الأعداء أمامها كالمياه الطامية، على حد تعبير أحد الضباط الإسرائيليين الذين قاتلوا في الجولان.

ليتوقف الزمن قليلاً عند معركة تل السقي وناب التي شكلت دليلاً دامغاً على إسقاط “نظرية الحرب الخاطفة” التي كان “جنرالات” الاحتلال الإسرائيلي يؤمنون بنجاعتها..

ليتوقف الزمن قليلاً عند الاقتحام الرأسي لمواقع العدو الإسرائيلي في جبل الشيخ حيث اتسمت معركة جبل الشيخ بأهمية عسكرية بالغة إذ تمكنت قواتنا الخاصة من احتلال “قلعة منيعة” من قلاع العدو، الذي صورته الدعاية الإسرائيلية أنه “قوة لا تقهر”..

ليتوقف الزمن قليلاً عند معركة كفر نفاخ، حيث كانت بسالة مقاتلينا أقوى كثيراً من “الهجوم التصادمي” لدبابات العدو..

ليتوقف الزمن قليلاً عند معارك الخشنية والدبورة والمشتى- اليعربية وتل الفرس ودير العدس.. هذا غيض من فيض من مآثر وبطولات أقل ما يقال فيها إنها غيرت مجرى تاريخ المنطقة، وأرست حجر الأساس لتشكل محور المقاومة التي لا بديل عنها في تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة واسترجاع الحقوق المغتصبة كاملة غير منقوصة..

ولعل من نافلة القول إن صيحات نصر أولئك الأبطال الذين صنعوا انتصارات تشرين تعانق الآن صيحات أحفادهم الأبطال وهم يسطرون المزيد من الانتصارات على العدو ذاته متمثلاً اليوم بأدواته من التنظيمات الإرهابية..

فالمجد لكل شهيد ارتقى دفاعاً عن الوطن..

المجد لكل جريح سالت دماؤه الطاهرة وهو يقارع الأعداء..

المجد لسورية الصامدة دائماً والمنتصرة أبداً وزادها الحقيقي “وطن.. شرف.. إخلاص”..

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