76 محلاً لـ«مجلس صلخد» عائداتها السنوية 120 ألفاً فقط!

السويداء - طلال الكفيري

يبدو أن تعديل أجور المحال التجارية الكائنة لدى السوق التجاري في مدينة صلخد والعائدة ملكيتها الاستثمارية لمجلس مدينتها، والبالغ عددها ٧٦ محلاً تجارياً، بات أمراً ضرورياً لمجلس المدينة لتحسين إيراداته المالية، خاصة أن هذه المحال وفق رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي مؤجرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بأبخس الأثمان، علماً أن أجور هذه المحال السنوية لا تتجاوز ١٢٠ ألف ليرة، بأجر شهري لكل محل ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ليرة. الأمر الذي فوّت على المجلس إيرادات مالية إضافية، خاصة أن المجلس مازال يفتقد أي مشروع استثماري خاص به.

وأضافً: إن الأجر الشهري لمحل واحد لدى القطاع الخاص يصل إلى ١٠٠ ألف ليرة. علماً أن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وبهدف تحقيق ريعية مالية مناسبة للمجلس، اتخذ قراراً منذ حوالي العام يقضي بتعديل أجور هذه المحال وفق شرائح متعددة لتصبح ١٠٠ ليرة للمتر المربع الواحد للشريحة الأولى أي فروغ أرض و١٥٠ ليرة للمتر المربع الواحد بالشهر طبعاً للشريحة الثانية أي لمن استأجر بناءً على الهيكل وقام بإكسائه و٢٠٠ ليرة للمتر المربع الواحد لمن استأجر البناء بالكامل من مجلس المدينة، إذ تم تقسيم السوق إلى شرائح وفق عامل الاستثمار، فمن لا يريد من المستثمرين تعديل عقده وفق هذه الأسعار بشكل رضائي سيتم اللجوء إلى القضاء. مع العلم أن البعض من هؤلاء المستثمرين وافقوا على تعديل عقودهم، والبعض الآخر لم يوافق على الإطلاق.

ولفت إلى أن إعادة تخمين الأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي ستؤدي إلى توفير إيرادات مالية للمجلس. ولاسيما أن الأجور التي يتقاضاها المجلس حالياً والتي مضى عليها نحو خمسة عشر عاماً لا تتناسب على الإطلاق مع الأجور الرائجة في الوقت الحالي.

طباعة