في ذكرى تشرين.. حرّ وباقٍ يا وطن

نجوى صليبه

لاشيء يشغل الشّاعر السّوري عن نظم قصائد لوطن خاض – ولا يزال ـ حرباً كونية بذل فيها شبابه كل غالٍ فداءً لتراب رووه بدمائهم العطرة.. حرباً ألقت بتبعاتها على مجالات الحياة كلّها، الاقتصادية والمعيشية والتعليمية المجتمعية والثقافية والعاطفية، وهذا ما وثّقه شعراء شباب خلال مشاركتهم بالاحتفالية التي أقامها فرع دمشق لاتّحاد الكتاب العرب بمناسبة الذّكرى السّابعة والأربعين لحرب تشرين التّحريرية تحت عنوان: «تحيّة إلى تشرين»، تناول كل منهم أزمة من الأزمات التي نعيشها، تقول خلود اليعقوبي:

إنّي أصدّق ما ترى عين الفقير

من كوَّةٍ سفلى بمنزله العتيم

منذ استطالت ركبتاه لكي يرى

شمس الهداية فوق قوم يأفكون

يتنادمون ويسكرون

يتقاسمون الخبز في مرح لئيم

يتلاعقون الدّم من كل القعور

دم الذين تقاتلوا من أجل أنهار الخمور

في جنّة الفوز العظيم

ومهما تكن الأزمات ومهما تكن صعوبة الحياة، يدفعنا حب الوطن إلى التّضحية بالمال والرّوح وبكلّ شيء، يقول غدير إسماعيل:

في الريح رائحةُ البخور إخالُ

وكأنَّه لم يدفن الصّلصالُ

عبقُ الشّهادةِ قد ألمَّ فأشرعوا

شبّاكَ روحي ينطق التّمثال

ترتاحُ في روحي الحروفُ بروحهِ

إن جفَّ في الجوف الجريح مقالُ

إن صمت يوماً يا شهيدُ

تجنُّ في فمي اليباس مواسمٌ وغلال..

ولأنّ دوام الحال من المحال، يبقى لدينا الأمل بعودة وطننا معافى أفضل ممّا كان، يقول قاسم فرحات

لا تستطيع يدُ الكلامْ

أن تقطع الحزن المُعرّشَ

فوقَ أيّام الشآمْ

حرٌّ وباقٍ يا وطنْ

أعلى وأبقى من مزاميرِ الحروبْ

زمنٌ يذوبُ ولن تَذوبْ

لا لن تموتْ

ستظلُّ تولدُ كلَّ حينٍ من جديدْ

من ضحكةِ الطفلِ البريءِ

وزفَّة البطل الشهيدْ

وأريدُ وصفكَ

كيف توصفُ؟

كيف أنصفُ ذلك الجسد المشرّشَ في السنين؟

لا لستُ أقدرُ أن أعبَّأ في قوارير القصيدة

كلَّ عطرِ الياسمينْ

لا أستطيع

ولنْ

ولَنْ

حُرٌّ وباقٍ يا وطن..

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