كندا حنا بطلة فيلم «أنت جريح»

وقّعت الفنانة كندا حنا عقد انضمامها إلى الفيلم السينمائي «أنت جريح» إخراج ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني.

وتؤدي حنا دور البطولة في الفيلم، وبسبب الخصوصية التي تحملها شخصيّتها، لا تفكر ماذا سيكون اسمها، فهي من الممكن أن تكون أي سيدة طامحة إلى الحقيقة، والصدق في هذا الزمن، تضعها الظروف أمام منعطفات عدة، لكن الحيرة لا تجد مسلكاً إليها عند مفترقات المحطات، لتختار بطلة الفيلم طريقها عن سابق مبدأ وإرادة، وتكون سيدة قرارها وابتسامتها، وربما تفتح الأفق للتصرف، وتكون مثالاً أمام من عرف التردد طريقه إليهنّ.

هكذا ستكون بطلة الفيلم التي يمكن أن نطلق عليها أسماء كل الجميلات الحالمات بحياةٍ تخضع لقرارهنّ، وغير المكترثات بخلق شمّاعاتٍ يعلّقن عليها أسباب فشلهنّ، بل يبحثن عن الطريق بإرادتهن، ليصبحن هنّ الخيار، والمنقذ الوحيد لأنفسهن.

شخصيّة كندا حنا في الفيلم السينمائي «أنت جريح» طاقة من المشاعر المتفاوتة في حرارتها، لحظات تتقلّب بين الفرح والحزن، لكن الثابت فيها هو «الحياة» لتتحوّل هذه الحكاية إلى مشاهد، وصورة سينمائية بعين وإدارة المخرج ناجي طعمي الذي بدأ تحضيراته لانطلاق التصوير قريباً.

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