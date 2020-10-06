ميسون شباني

رهان جديد خاضته الدراما السورية بعد حرب السادس من تشرين سنة 1973, سعت عبره إلى توثيق الانتصارات التي خاضها الجيش العربي السوري من خلال العديد من الأعمال التلفزيونية، والتي رغم قلتها الا أنها مازالت تحفظ وهج وبريق ذلك الانتصار الذي غيّر مجرى التاريخ، واستطاع خلق حالة من الحراك الفني وعزز حالة الوطنية في نفوس السوريين في رصد بعض البطولات التي قام بها جنود الجيش العربي السوري في حربهم ضد العدو الإسرائيلي، واستطاعت كاميرا التلفزيون منذ بداية الحرب التقاط مشاهد حقيقية من مواقع الاشتباك المباشر مع العدو الإسرائيلي لتكون بمثابة وثيقة بصرية حية عن شجاعة المقاتلين وبسالتهم خلال الحرب وعمدت إلى ممازجتها في الأعمال الدرامية.

فمن منا ينسى العبارة الشهيرة « ألف حبل مشنقة ولايقولوا بو عمر خاين ياخديجة» التي رددها الفنان صلاح قصاص في تمثيلية «عواء الذئب» التي أنتجها التلفزيون العربي السوري عام 1974، وحفرت في وجدان وذاكرة السوريين, من تأليف الكاتب خالد حمدي وإخراج الراحل شكيب غنّام، الفيلم مأخوذ عن قصة واقعية لرجل من منطقة الزبداني يدعى ديب بو عمر جسد دوره الفنان صلاح قصاص يعمل في التهريب ومتهم في قتل أحد رجال الجمارك، يأسر طياراً إسرائيلياً تُقصف طائرته من قبل سلاح الطيران السوري، فيقرر بو عمر تسليم نفسه وتسليم الطيار الاسرائيلي لمخفر الضيعة مفضلاً الموت ومطلقاً جملته الشهيرة التي كانت صرخة في وجه الخيانة والذل, حيث عد النقاد الفيلم واحداً من أهم الأعمال الفنية الذي حمل لقطات حقيقية من حرب الانتصار، فقد حرص المخرج على تقديم ممازجة درامية حية وثقّت بعض فصول الحرب كشاهد درامي على الحدث وتتابعت التمثيليات بعدها رغم ضعف التمويل والعدد المحدود من الاستوديوهات لتأتي تمثيلية «العريس» سنة 1975 وقام ببطولتها المبدع الراحل صلاح قصاص من خلال شخصية الفران أبو حسن وأداها بمشهدية ولغة بصرية عميقة تجلّت بوقع خبر استشهاد ابنه حين أراد التأكد كيف استشهد ولده, هل كان يدافع عن وطنه أم كان هارباً؟ وبعد التأكد أقام الوالد لابنه الشهيد عرساً يليق بدمه الذي روى تراب الوطن.

كما انتقلت الدراما إلى شكل جديد لتوثيق فصول الحرب من خلال تعزيز العلاقات والقيم الاجتماعية, فقدمت تمثيلية «الولادة الجديدة» للكاتب الياس ابراهيم والمخرج غسان باخوس شكلاً جديداً من فصول الانتصار الاجتماعي، والتأكيد على أصالة الجندي السوري في الميدان والتي جسدها باقتدار كل من الفنانين: رشيد عساف وعبد الفتاح مزين .

أما تمثيلية «حكاية من تشرين» للمخرج هاني الروماني, فقد قدم من خلالها مزجاً لمشاهد درامية وواقعية موثقاً للحرب في الميدان، وحاكى عبرها البطولات العربية على الجبهة السورية واندحار العدوان أمام هذا التكاتف.

كما استطاع المخرج نجدت أنزور عبر مسلسله «رجال الحسم» تقديم فصل جديد من بطولات الجيش العربي السوري في حرب تشرين عبر حبكة جاسوسية حاكت قصة مدرس جولاني شاب يعود إلى قريته بعد انتهاء الحرب، فيجد أخته قد أصيبت من جراء الحرب ويعلم أن والدته وأخاه قد استشهدا، فيقرر الانتقام بعملية فدائية في الأرض المحتلة، وينجح في الدخول إلى «إسرائيل»، وبحكم إجادته للغة العبرية يتمكن من التغلغل في المجتمع العسكري الصهيوني، يحمل العمل بتفاصيله بعداً إنسانياً وطنياً وقومياً ويغوص في معاناة أبناء الشعب العربي على اختلاف أجياله تحت الاحتلال ممثلاً في أبناء الجولان المحتل ومشاعر الإحباط والألم التي رافقت نكسة حزيران عام 1967، والجرائم البشعة التي ارتكبها جهاز الموساد الاسرائيلي في حق الوطنيين.

أمام هذا الفقر الدرامي والتقصير في توثيق ورصد الأحداث المهمة التي جرت وتجري في تاريخ أمتنا ورغم كل السنوات التي مرت على حرب تشرين إلا أن الدراما السورية لم توثق بشكل مرضٍ انتصارات حرب تشرين إلا عبر مسلسلات وأفلام قليلة استطاعت عبرها الإضاءة على بعض من ملاحم الصمود لبطولات الجيش العربي السوري، لذا يجب على صناع الفن والدراما في وطننا أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم، احتراماً للشهداء وتضحياتهم وفخراً بالمقاتل العربي وانتصاراته التي حققها في تشرين ولا يزال يحققها دفاعاً عن الأرض والإنسان منذ عشر سنوات إلى اليوم، وذلك في أشرس حرب يُمكن أن يخوضها جيش في العالم، وعلى كل الجبهات..

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