المشاركون في سباق «دروب تشرين»: لمسنا الأمان و سورية عادت متألقة

اللاذقية – سراب علي

وسط ترحيب رسمي و شعبي، وصل المشاركون في سباق «دروب تشرين » الأول للدراجات في مرحلته الثالثة والأخيرة إلى النهاية بعد أن قطعوا مضمار السباق في غابة جوبة برغال في ريف اللاذقية لمسافة واحد كيلو متر لدورات متتالية، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتكريم 12 من المتسابقين من مختلف الفئات العمرية المشاركة.

وأعرب كل من الفائزين بالمركز الأول عن فئة «المخضرمين » محمد الترك و إبراهيم السفراني و عبد الله مورلي من سورية في لقائهم مع «تشرين» عن سعادتهم بهذا التكريم و الاهتمام و التنظيم، وأضافوا: نحن فخورون بمشاركتنا التي أتاحت لنا التعرف إلى المتسابقين من عدة دول .

كما فازت من فئة السيدات كل من المتسابقات الفيرا موخيودينوفا من روسيا وشام حذيفة من السويداء و رنيم سليمان من طرطوس،

حيث قالت موخيودينوفا لـ «تشرين»: كان السباق ناجحاً، وسررت كثيراً بحسن الاستقبال من قبل أهالي القرى التي مررنا بها خلال المسير السياحي الكرنفالي الذي قمنا به خلال مراحل السباق، وأضافت: لمسنا الأمان في سورية التي عادت أكثر تألقاً و جمالاً بهذا السباق الذي جمع مشاركين من مختلف البلدان .

فيما أكد كل من الفائزين من فئة الشباب، علي موصلي وزكريا خراط من سورية و أديب تابت من لبنان، أن السباق تظاهرة رياضية وسياحية وبيئية في الوقت نفسه، معبرين عن سعادتهم بالتجربة التي خاضوها في المراحل الثلاث والتي أتاحت لهم رؤية جمال و سحر الطبيعة السورية عن قرب التي تداخل فيها البحر و الجبل و الغابات الساحرة .

وأضاف الفائزون من الرجال يوسف سروجي و مصطفى عبد القادر و تمام نويصر من سورية : إننا فخورون بمشاركتنا، ونتمنى أن تستمر سباقات كهذه بمشاركة عربية و دولية أوسع

بدوره قال فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام لـ« تشرين»: سباق« دروب تشرين » الأول للدراجات الهوائية يعد فعالية ناجحة و مميزة وهو خطوة لتكون فعالية سنوية تقام في نفس اليوم و التاريخ و الشهر من كل عام، مؤكداً أن الجميع فائزون بهذا السباق لمجرد مشاركتهم و هنأ جميع المتسابقين، مشيراً إلى أن العمل الجماعي المجتمعي المنظم و العمل بيد واحدة بين جميع اللجان أهالي القرى و محافظة اللاذقية كان له دور كبير في نجاح الفعالية .

وبعد التكريم شارك المتسابقون بحملة نظافة ضمن المنطقة التي جرى فيها السباق.

يشار إلى أن سباق« دروب تشرين »الأول للدراجات الهوائية الذي نظمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة و محافظة اللاذقية و الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية وعربية ومحلية شارك فيه ثلاثة و عشرون فريقاً من عدة دول منها «جمهورية تتارستان في روسيا وتونس ولبنان وفلسطين» ، إضافة إلى فرق محلية من كل المحافظات، شاركوا في سباق «دروب تشرين » و قطعوا على مدى ثلاث أيام أكثر من80 كيلومترا متنقلين بين عدة قرى و بلدات و منعطفات في جبال اللاذقية ، وشاركوا في زراعة 1100 غرسة أرز أصلية في موقع الرواديف ضمن المنطقة التي تعرضت للحرائق من محمية الشوح والأرز.

و شارك في التكريم محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم و فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور هيثم اسماعيل ورئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس تيسير حبيب وقائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغجري.

طباعة