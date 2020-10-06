لماذا رفض مجلس مدينة مصياف تنفيذ قرار إغلاق المنشرة ؟

حماة – محمد فرحة

ضاق صدر أصحاب الأشجار المثمرة والعقارات المحاذية والمجاورة لمنشرة أحد المواطنين بالقرب من الثانوية الصناعية في مصياف شرقاً ، وهم يشكون للمحافظة تارة، ولمجلس مدينة مصياف تارة أخرى دون جدوى والقضية عمرها أكثر من أربع سنوات وفقاً لما نقله لنا صاحب الشكوى طالب زينو .

مؤكدا أنه سبق لهم أن تقدموا بشكوى للمحافظة تحمل الرقم 813 تاريخ 23/ 6 / 2006فتمت إحالتها إلى مجلس مدينة مصياف لإغلاق المنشرة في حينها ولم يعالج الموضوع بموجب الكتاب رقم 4190 /ش. ع – فتقدموا بكتاب آخر لكن هذه المرة لمجلس المدينة بتاريخ 24 / 6 / 2020 بحثاً عن إيجاد مخرج وحل لمشكلتهم مع ما تسببه المنشرة من أضرار لأشجارهم وأراضيهم وفقا لتعبير زينو.

لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه قبل أيام قام صاحب المنشرة بتحويل ناتج منصرفات المنشرة إلى عبّارات الطريق العام الذي يجري توسيعه، ما قد يؤدي إلى تراكم الطمي وإغلاق هذه العبارات .

رئيس مجلس المدينة المكلف سامي البصل والذي تم إعفاؤه من مهامه مع أعضاء المجلس قبل شهرين ونصف الشهر من الآن كنت نقلت له فحوى الشكوى غير مرة فأرسل لإحضار صاحبها واتصل مع صاحب المنشرة بحضوره وحضورنا ليطالبه بتسوية وضع المنشرة ورفع الأضرار عن العقارات والأراضي المجاورة ، وظننا أن الوضع قد انتهى هنا ، لكن يبدو أنها كانت محاولة لإسكات صاحب الشكوى أمام الصحافة ، وتبيان أنه جاد في إيجاد الحل للمشكلة .

غير أن الواقع لم يتغير فحاولنا الاتصال اليوم عدة مرات وراجعنا مكتب رئيس المجلس فلم نجده ولم نجد معاونه للاستفسار عما ألت إليه قضية ومشكلة المتضررين من جراء منصرفات المنشرة فلم نجدهم .

بالمختصر المفيد : قد يكون صاحب المنشرة انتظر طوال هذه المدة وهو يلعب بالوقت الضائع لإنهاء تكليف مجلس المدينة من جهة وتوسيع الطريق العام المحاذي للمنشرة لطرح مخلفات ونواتج المنشرة من «كمخة طينية،غضارية» في أقنية الطريق العام

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