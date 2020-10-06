دراسة: مقابض الأبواب لا تنقل «كورونا»

أشارت أبحاث جديدة إلى أن فيروس «كورونا» لا ينتشر عبر الأسطح مثل مقابض الأبواب أو مفاتيح تشغيل الإضاءة على الجدار.

وقالت مونيكا غاندي، أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا: «إن المخاوف بشأن نقل الأسطح لفيروس كورونا لم تعد موجودة». وأضافت: إن أي فيروس يُترك على الأسطح يصبح ضعيفاً، ولا يمتلك القدرة الكافية لإصابة الناس بالعدوى. ويشير ذلك إلى أن الإجراءات الاحترازية المتمثلة في غسل اليدين وعدم لمس الوجه باتت أقل أهمية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس.

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