نجم: حتى الآن لا مشاكل من بيع المقنن عبر الرسائل

مركزان الخليل

أكد أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة في تصريح ل(تشرين) على هامش جولة قام بها على عدد من صالات السورية أن عملية توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية من خلال الرسائل تسير بسهولة وبشكل جيد دون وجود أي عقبات وأن هناك وفرة من مادتي السكر والأرز في جميع الصالات ومنافذ البيع وتباع هذه المواد بسعرها الحقيقي المدعوم، ولفت إلى أن عدد العائلات التي استلمت مخصصاتها من هاتين المادتين في تزايد مستمر بعد توضيح كيفية استخدام التطبيقات المتعلقة بهذه العملية عبر مقاطع الفيديو والتي أتاحت لهم اتباع الخطوات الصحيحة لتفعيل الرسائل مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة ستتخذ جميع الإجراءات والترتيبات التي تصب في مصلحة المواطنين وخدمتهم

ومن خلال تواجد (تشرين) في بعض المنافذ فقد أبدى المواطنون المتواجدون في الصالات رضا وارتياح واضحين للآلية الجديدة المعتمدة في توزيع المواد المقننة والتي مكنتهم من الحصول على مخصصاتهم بأقل وقت وجهد وهي تتناسب والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس (كورونا) ناهيك عن توفير الوقت والجهد اللذان يهدران أمام الصالات من خلال الانتظار لساعات طويلة للحصول على المادة، يذكر أن الجولة شملت الجولة صالات المزة الجديدة والجلاء والمزة القديمة والسومرية والفيلات، هذه الخطوة الأولى لسلسلة زيارات ميدانية لتفقد العمل وتصويب الأخطاء بما يكفل حسن التنفيذ في كل الصالات والمنافذ وهذا الأمر لا يقتصر على دمشق فحسب، بل على كل المحافظات.

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