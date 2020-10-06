ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف حمص

خلال متابعتها الأمنية الدقيقة ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة بحمص سيارة تحمل كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة في حمص لمراسل “سانا” بأنه ومن خلال المتابعة الدقيقة لمهربي المواد المخدرة تم ضبط سيارة شاحنة على إحدى الطرق بمنطقة القصير بالقرب من الحدود اللبنانية محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وبيّن المصدر أن الكميات المضبوطة شملت نحو 780 ألف حبة كبتاغون و900 كف من مادة الحشيش المخدر وكانت موضوعة ضمن مخابئ سرية مصنوعة بطريقة احترافية داخل الشاحنة.

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