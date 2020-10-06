الحرارة تميل للارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 33/17 33/18 35/17 القنيطرة 29/16 30/17 31/17 درعا 32/19 33/20 34/20 السويداء 31/17 32/18 33/18 حمص 33/21 34/22 34/22 حماة 35/22 36/23 36/23 الحسكة 34/20 33/19 33/19 اللاذقية 32/22 33/23 32/22 طرطوس 32/22 33/23 32/22 حلب 33/19 35/18 33/19 ادلب 31/19 33/18 31/19 دير الزور 36/22 36/21 36/22 الرقة 35/21 35/20 35/21

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